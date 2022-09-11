Затримали екскерівника СБУ на Харківщині, - ЗМІ
Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру
Про це сьогодні, 11 вересня 2022 року, із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Суспільному.
"За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Суспільне намагалося отримати коментар Державного бюро розслідувань, на телефонні дзвінки кореспондентів там поки не відповіли. Не вдалося зв'язатися і з самим Дудіним", - зазначається у повідомленні.
За інформацією Суспільного, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе