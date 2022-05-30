Про це у фейсбук написав очільник управління СБУ Харківської області Роман Дудін, якого напередодні звільнив президент Володимир Зеленський "за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

"...прошу прилюдно спростувати викладену у Вашому зверненні інформацію стосовно бездіяльності керівництва Управління СБ України у Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури, яка має найвищі результати діяльності серед інших структур", – звернувся Дудін до Зеленського.

Він переконаний: оборону міста ослабила бездіяльність Харківської обласної державної адміністрації та нелогічні накази військових, а сам губернатор нібито зізнався, що не контролює ситуацію в регіоні.

Він зазначив, що на початку лютого 2022 року з Харківської області надійшло повідомлення про виведення 92-гу бригаду, відтак місто залишилося без боєздатних частин ЗСУ. Однак Дудін зазначив, що була домовленість про залишення бригади до 1 березня.

При цьому він зазначив, що був "чудернацький" наказ керівника оборони міста про висування зв’язківців до своїх підрозділів, а членам штабу – покинути управління для пошуку іншого місця дислокації.

"Пам’ятаю що за оперативною інформацією ворог давав дві години на здачу міста, міськраду та ХОДА було зачинено на "переоблік", а мій заступник по селектору із кабінета губернатора доповідав про поточну ситуацію президенту, а в той час керівництво регіону "сьорбало" каву в квартирі одного відомого народного депутата від ОПЗЖ", – вказав Дудін.

У дописі він нарікає на те, що Зеленський, звільнивши його та звинувативши у бездіяльності, вислухав тільки одну сторону.

"Єдине, за що мене можна покарати з початку війни - це те що я 24-го видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що якби я цього не зробив - Харків був би окупований", – зазначив очільник СБУ області.

Стосовно будь-яких інших звинувачень Дудін готовий пройти поліграф. Він додав, що розуміє, хто є "замовниками цієї історії".

Нагадаємо, 29 травня під час візиту до Харкова президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна, бо той, мовляв, не працював на захист міста. Однак указ про його звільнення поки що не опублікований.

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