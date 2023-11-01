Що більше влада намагається самоізолюватися від суспільства, капсулювати себе як "річ у собі", як самодостатній центр впливу та ухвалення рішень, то частіше учасники цього кола "обраних" шукають опори у доволі сумнівних, з точки зору раціо теоріях і "таємних знаннях", до яких, далебі, зась загалу. Ця риса притаманна не тільки диктаторським режимам, як видається на перший погляд. Хрестоматійними, звісно, стали окультні зацікавлення керівників Третього Рейху, безглузді пошуки "Шамбали". Тепер знаємо про путінські "пошуки істини" серед шаманів, дикунські культові практики, у які буцімто бавився "вождь" разом з Ковальчуком чи Шойгу.

Позірно демократичні політики популістичного табору теж не цураються схожого. Усім запам’яталися протрампівські штурмовики Капітолія, коли 45-й президент США ніяк не хотів визнавати перемогу свого наступника. Відтак ерзацом цих маргінальних суспільних групок стала MAGA, і що хто б мені не казав, — їй теж притаманні риси тоталітарної секти.

Дійшло до абсурдних висновків, наразі та на щастя тільки художніх, коли на екрани виходять чудернацькі версії життєписів окремих політиків, які межують зі здоровим глуздом. До прикладу, "Граф" - режисер цього фільму Пабло Ларраін розповів про чилійського диктатора Аугусто Піночета та його родину як клан вурдалаків, що направду живляться людською кров’ю…

Нині стало відомо, що СБУ разом з Нацполіцією провела масові обшуки в осередках АллатРа – окультної тоталітарної секти з очевидно проросійським корінням. Чому саме зараз, — мені важко відповісти. Однак однією з версій могли б слугувати чутки про причетність до цього "міжнародного руху" ексголови СБУ Івана Баканова (однокласника і бізнес-партнера чинного президента). Щобільше, одним із лідерів АллатРа був одіозний голова СБУ в АРК Олег Кулініч, звинувачений у державній зраді. Там же фігурував заступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайло Кухаренко. Ясна річ, що за їхнього урядування секта була недоторканою для Служби…

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І перші згадки про АллатРа також пов’язані зі соратниками Зеленського. Зокрема, з покійним вже Сергієм Сивохо, що 2020 року модерував "платформу примирення і єдності" з Донбасом. Так от, учорашній шоумен та учасник Антимайдану взяв собі у радниці та "відповідальною за комунікативні технології" таку собі Марину Хацаюк. Марині було не звикати до нової роботи, бо перед тим вона власне відповідала за "комунікаційні технології" в АллатРа.

Зрештою, вибір Сивохо був не випадковим. Тоді президент Зеленський шукав нагоди "зазирнути у вічі" Путіну, аби виконати свою фантазійну передвиборчу обіцянку, "зустрітися посередині" і "завершити війну". А згідно з "доктриною" секти, месією-благодійником, рятівником світу і зокрема слов’ян від "архонтів" (США) є Номо, у якому рельєфно читається образ російського диктатора Путіна. Що цікаво, - йому допомагають мудреці зі згаданої вже "Шамбали".

Я не стверджуватиму категорично, що до АллатРа належала і нинішня міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, і вона це категорично заперечує. Однак у минулому пані посадовиця була активісткою своєрідної "кузні кадрів" для секти – "Українського вибору" Медведчука, тож у кожному припущенні може таїтися частка правди.

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До чого все це зараз? Мабуть, з часом ми дізнаємося про те, хто зробив стартовий постріл для обшуків в осередках секти. А ще – одна цікава деталь, на перший погляд, геть не пов’язана з цією історією.

Українська влада, попри вдавану відкритість, усі ці "відосики", щовечірні звернення президента, тонни постів посадовців у фейсбуках-телеграмах, таки капсулюється у своїй "бульбашці". Ми достеменно не знаємо ні її стратегії, ні того, яким чином та якими ресурсами вона досягатиме тільки їй відомих цілей. Те, що вилазить назовні, — неприємне і неприйнятне для суспільства. І з’являється воно, — про це свідчить скандальна стаття у Time, - не з перших уст, а з язиків якихось анонімних "радників-порадників" Офісу чи самого президента. Якщо вже Саймон Шустер не зміг поспілкуватися з "першим", і змушений базуватися на "одна баба сказала", то, даруйте, — чи не є це симптомом того, що влада у нас практикує сектантські методи?

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ігор Гулик – журналіст

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