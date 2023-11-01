По всій Україні в проросійській секті "Аллатри" проходять обшуки, - ЗМІ
У середу, 1 листопада Служба безпеки та Національна поліція проводять обшуки у проросійській секті "Аллатри" по всій Україні
Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.
"Сьогодні СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця організація працювала в інтересах країни-агресора та систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.
Водночас подробиці обшуків поки не повідомляються.
Що відомо про секту
"Аллатра" позиціонує себе як громадську спілку, яка "діє поза політикою і поза релігією". Водночас його часто називають сектою, "напіврелігійною, напівокультною структурою", пов’язаною з "русским миром"; звинувачують у поширенні теорій змов та російської пропаганди.
Організацію було зареєстровано у 2014 році, але початок її фактичної діяльності відносять до початку 2010-х років.
Станом на жовтень 2023 відомо, що секта розросталася роками у селі за кілька кілометрів від Києва. У неї з'явилися тисячі прихильників у всьому світі. Члени "Аллатри" запустили онлайн-телебачення, розміщували зовнішню рекламу, надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури.
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