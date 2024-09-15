Екснардеп від ПР, спонсор УПЦ МП, сват Литвина: Андрій Деркач став російським сенатором від Астраханської області
Колишній українській політик і бізнесмен, син голови СБУ часів президенства Кучми Леоніда Деркача, 57-річний Андрій Деркач офіційно увійшов до складу верхньої палати парламенту РФ
Губернатор Астраханської області Росії Ігор Бабушкін підписав призначення його сенатором від регіону. Відповідний документ розміщено правовим порталом Астраханщини.
"Постановляю наділити Деркача Андрія Леонідовича повноваженнями сенатора Російської Федерації - представника від уряду Астраханської області", - йдеться у тексті постанови.
Термін повноважень Деркача становитиме п'ять років.
Як Андрій Деркач опинився в Росії
На територію країни-агресорки політик втік після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Деркач 25 років був членом українського парламенту, проте 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства, а Верховна Рада – депутатського мандату.
У листопаді того ж 2023 року Генпрокуратура України повідомила, що Деркач підозрюється у роботі на російську військову розвідку.
Окрім того, ще 2020 року проти нього було впроваджено американські санкції. Стверджувалося, що політик понад 10 років був агентом російських спецслужб та намагався втрутитися у вибори президента США.
Родинні зв'язки Андрія Деркача
57-річний Андрій Деркач є сином колишнього голови Служби безпеки України Леоніда Деркача, який помер перед російським вторгненням у 2022 році. Леонід Деркач фігурує у записах майора Миколи Мельченко і вважався опонентами Кучми причетним до трагедії з журналістом Георгієм Гонгадзе.
Також Андрій Деркач доводиться сватом ексголові Верховної Ради Володимиру Литвину.
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