Експерт Храпчинський запропонував, як подолати проблему бракованих FPV-дронів

Про це в етері Еспресо заявив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Найперше, щоб розв'язати проблему бракованих FPV-дронів, потрібно створити інженерну ставку. Ця ставка має робити якісний аналіз будь-якого озброєння, яке використовується ворогом, Збройними силами України, потім сформувати зрозумілу потребу і далекоглядну перспективу застосування будь-якого озброєння. Я постійно приводжу в приклад США, де літак F-16 виготовляє Lockheed Martin, а F-14 виготовляє Boeing. Втім, ці літаки імплементовані в їхню єдину стратегію. Тому, тут потрібно говорити про ті вимоги до деяких засобів озброєння, які будуть формуватись навколо тактичних вимог, а не технічних характеристик, тобто, того, що цей дрон має робити. Це головне. В такому випадку буде сформоване якісне технічне завдання, яке будуть реалізовувати вже виробники. Вони будуть знати, що, наприклад це технічне або тактичне завдання сформоване за рахунок потреби ЗСУ і його точно куплять, бо на нього є потреба", - пояснив Храпчинський.

Експерт наголосив, що потрібно також зважати й на засоби РЕБ, зокрема, коли формуються різні задачі для підрозділів, то й відповідно мають встановлюватись окремі засоби радіоелектронної боротьби.

"От таке формування синергії правильної роботи і є головним, що може розв'язати проблему з бракованими дронами за держзамовленням. Також важливим є те, як ми кодифікуємо деякі елементи. Можна теж говорити про засоби РЕБ. Зокрема, коли мають бути модульні системи з яких під різні потреби підрозділ формують собі ту зброю, яка їм потрібна. Якщо їм потрібно засіб в тилу, щоб працювати над стратегічними задачами, то засобами РЕБ формуються з певними особливостями антен та блоків генерації завад. Це допоможе формувати засоби, які будуть використовуватись, а не будуть лежати на складах, бо їх закупили, втім, зараз вони неефективні, бо якісь змінилась тактика ворога", - додав він.



