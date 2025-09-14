Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці

Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
13:18
Війна з Росією горить рязань

Знищення російських заводів "Щокіноазот" та "Тольяттіазот", які дають прибуток РФ на понад $40 млрд щорічно, може призвести до кризи вибухівки у ворога

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів заступник директора Асоціації "Енергетичних та природних ресурсів України" Андрій Закревський.

"Найголовніше зараз - вдарити по двох російських обʼєктах. Зокрема, по "Щокіноазот" та "Тольяттіазот". По-перше, ці два обʼєкти є гаманцями Путіна, які він використовує для продовження війни. По-друге, ці підприємства виготовляють до 50% мінеральних добрив у РФ. Міндобрива - це газ в тій чи іншій формі, тільки заробіток дає у 10 разів більше прибутку. РФ на цьому заробляє лише з цих двох заводів $40 млрд. Також важливий момент, все це йде на фінансування й виготовлення вибухівки. Якщо зруйнувати ці два заводи, то криза з вибухівкою у ворога настане вже через 2-3 місяці", - пояснив Закревський.

Він вважає, що знищення російських підприємств з виробництва мінеральних добрив може суттєво вплинути на Кремль у питанні завершення війни проти України.

"Є ще один обʼєкт в Росії у місті Стерлітамак. Зараз у них там була аварія через те, що ця агломерація цілодобово працює над виготовленням порохів для російської армії. Все це належить "Уралхіму" й "Єврохіму". Керує цим всім процесом колишній науковий керівник Путіна. Тому, ще одним елементом тиску на Кремль у питанні завершення війни можуть стати знищення всіх цих виробництв з виготовлення мінеральних добрив", - дода він. 

 

