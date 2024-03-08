Ексзаступник Єрмака Тимошенко отримав нову посаду в Міноборони, - ЗМІ
З 1 березня Кирило Тимошенко, екскоординатор Великого будівництва, працює у Міністерстві оборони України
Про це повідомляє NV та "Суспільне".
Видання отримали офіційні підтвердження, що з 1 березня Кирило Тимошенко керує медіа-напрямком у Міністерстві оборони України, він працює радником Рустема Умєрова.
"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", - заявили у пресслужбі МО.
Фото: NVЗ 2019 по 2022 рік Кирило Тимошенко працював заступником голови ОП. У команді Андрія Єрмака він став куратором програми "Велике будівництво".
- У 2022-му році "Українська правда" з'ясувала, що тодішній заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис. За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".
- Після цього президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади. Кирила Тимошенка було звільнено.
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