Енергетика, ситуація на фронті, виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 20 вересня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули три важливі питання
Про це він поінформував у Telegram.
"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України. Перше – захист енергетики цієї зими", - написав президент.
Учасники засідання заслухали доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка.
"Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема, з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", - повідомив Зеленський.
Другим питанням, яке розглянули на Ставці, було власне виробництво ракет, дронів і засобів РЕБ. На засіданні прозвучали доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
"Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - зазначив президент.
Третім питанням була ситуація на фронті. Щодо цього доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов та очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
- За даними Генштабу, з початку доби на фронті окупанти здійснили 123 атаки, найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку.
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