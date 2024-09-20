Енергетика, ситуація на фронті, виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він поінформував у Telegram.

"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України. Перше – захист енергетики цієї зими", - написав президент.

Учасники засідання заслухали доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка.

"Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема, з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", - повідомив Зеленський.

Другим питанням, яке розглянули на Ставці, було власне виробництво ракет, дронів і засобів РЕБ. На засіданні прозвучали доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - зазначив президент.

Третім питанням була ситуація на фронті. Щодо цього доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов та очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.