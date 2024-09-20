Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Енергетика, ситуація на фронті, виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Енергетика, ситуація на фронті, виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Юлія Юліна
20 вересня, 2024 п'ятниця
18:10
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули три важливі питання

Зміст

Про це він поінформував у Telegram.

"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України. Перше – захист енергетики цієї зими", - написав президент.

Учасники засідання заслухали доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка.

"Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема, з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", - повідомив Зеленський.

Другим питанням, яке розглянули на Ставці, було власне виробництво ракет, дронів і засобів РЕБ. На засіданні прозвучали доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - зазначив президент.

Третім питанням була ситуація на фронті. Щодо цього доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов та очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Енергетика
Читайте також:
Тверська область РФ
Автор Марина Клюєва
19 вересня, 2024 четвер
Удар по складах у Тверській області вплине на дозвіл щодо застосування далекобійної зброї, - ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко
Торопець, Тверська область
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У Торопці вибухнула мала ядерна зброя?": антиукраїнські наративи західних медіа за 19 вересня
сонячні батареї
Автор Юлія Юліна
19 вересня, 2024 четвер
В YASNO розвінчали три найпоширеніші міфи про сонячні електростанції
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 вересня
18:15
Шлях до стрункості: прості кроки для ефективного схуднення
18:07
OPINION
Війни російської псевдоопозиції: хай чубляться
18:05
"Антитіла" презентували пісню і кліп "Вдома" з кадрами міст, які нині окуповані РФ
18:01
Андрій Ярмоленко
Ярмоленку вручили тренерський диплом УЄФА
17:59
ЗСУ
В Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців, – Міноборони
17:44
Сергій Лавров
Лавров заявив про готовність Росії до конфлікту з НАТО в Арктиці
17:43
Ексклюзив
атомний вибух
Defense Express: В зоні ураження українських засобів розташовані ще 6 великих складів боєприпасів на території РФ
17:41
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті окупанти здійснили 123 атаки: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку
17:25
"Квартал 95" використав відео загиблого військового для комедійного номера, після скандалу ролик видалили
17:25
Володимир Зеленський
"Клоун-принц-диктатор підвів Україну до межі знищення": антиукраїнські наративи західних медіа за 20 вересня
17:24
обстріл Харків
РФ вдарила по Харкову та області: 2 людини загинули, 8 поранені
17:16
Рустем Умєров
Умєров звільнив двох заступників Буданова та планує масштабні кадрові чистки в Міноборони, - ЗМІ
17:08
Ексклюзив
Торопець, Тверська область
Росіяни зберігали дуже дороговартісні та дефіцитні снаряди на території арсеналу в Тверській області, - Defense Express
17:01
В ООН попередили, що на повне розмінування території України традиційними методами може піти сто років
16:57
Інфографіка
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
Українця визнали найкращим воротарем 1-го туру Ліги чемпіонів
16:51
Інтерсіті
Укрзалізниця запускає Wi-Fi у 16 поїздах Інтерсіті
16:46
Оновлено
удар по Бейруту
"Хезболла" випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту
16:41
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн прибула до Києва та оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у 35 млрд євро
16:39
Огляд
Сила "Да Вінчі": що подивитися на вихідних
16:37
Microsoft
Microsoft випустила застосунок Windows App для віддаленого доступу до ПК
16:36
Огляд
Aero Azimuth
Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують
16:34
Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках Alphajet у Франції
16:30
Зеленський
Зеленський заявив, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня по грудень
16:30
Допомога ВПО
Уряд виділив ще 21 млн грн на компенсації за розміщення ВПО
16:23
Ексклюзив
Покровськ
До Покровська та Курахового доїхати можна, але пересуватися у цих містах небезпечно, - волонтер Маховський
16:15
Запорізька АЕС
МАГАТЕ закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під український контроль
16:13
зерно, пшениця, комбайн
Україна зібрала врожай пшениці, який майже вчетверо перевищує її споживання всередині країни, – Шмигаль
16:05
Джонні Депп
Джонні Депп отримає нагороду за кар’єру на Римському кінофестивалі, де представить свій фільм про Модільяні
16:01
Одеса обстріл
Росіяни здійснили ракетний удар по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранені
16:00
OPINION
Чому параметри інфляції викликають дискусії
15:56
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
Кукурудза
На Вінниччині через посуху аграрії втратять 40% врожаю кукурудзи
15:48
САУ "Богдана"
Україна отримала від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана"
15:38
Окупанти здійснили артобстріл Костянтинівки: поранено 5 цивільних
15:34
Підозрюваному у вбивстві на АЗС у Києві обрали запобіжний захід
Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід
15:31
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти досягли піку своїх наступальних можливостей на Покровському напрямку, - військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади
15:25
на фото президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії розкрила деталі плану підтримки української енергетики в зимовий період
15:23
Оновлено
Забруднене повітря у Києві
Забруднення повітря у Києві: концентрація пилу в 5 разів перевищує норму
15:08
OPINION
Заборона Telegram - лише PR-акція, а не державне реагування
15:01
Володимир Зеленський
Другий саміт миру може поставити в цій війні крапку, яка ніколи не стане трикрапкою, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV