Ердоган застеріг союзників по НАТО: "Альянс не має стати стороною війни в Україні"

Про це повідомляє Bloomberg.

"Під час розробки кроків, які необхідно зробити для підтримки України, ми також дотримуємося нашої принципової позиції не робити НАТО стороною війни", — сказав Ердоган в аеропорту Анкари перед вильотом до Вашингтона, щоб приєднатися до лідерів НАТО на саміті.

Попередження Ердогана відображає зростаюче занепокоєння в турецькій столиці щодо планів союзників збільшити постачання зброї, включаючи бойові літаки F-16 і системи ППО, в Україну, а також розгорнути в країні армійських інструкторів.

"Прихильність і підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України відомі всім", — запевнив Ердоган, говорячи постачання Туреччиною озброєних безпілотників TB2, а також боєприпасів за стандартом НАТО для України.

Водночас турецький лідер закликав союзників зняти торгові обмеження щодо оборонної торгівлі щодо його країни.

"Імплементація рішень, які ми ухвалили у Вільнюсі щодо боротьби з тероризмом і усунення перешкод для торгівлі оборонною промисловістю між союзниками, є важливою", щоб зміцнити "солідарність і дух єдності" Альянсу", - сказав Ердоган.

Туреччина, яка має другу за величиною армію в Організації Північноатлантичного договору після США, роками скаржилася на західних партнерів, включаючи США, Канаду, Великобританію, Німеччину та Францію, які відмовляються надавати системи протиракетної оборони, а також критичне обладнання, таке як двигуни для танків, бойових літаків, безпілотників і гелікоптерів, розроблених турецькими компаніями.

Більшість із цих країн висловили занепокоєння, що обладнання може посилити турецькі військові наступальні дії проти курдських бойовиків, які прагнуть автономії, вдома, а також у Сирії та Іраку.

"Ми будемо виконувати рішення, які ми ухвалили у Вільнюсі минулого року", — сказав Ердоган, посилаючись на комюніке, опубліковане за результатами минулорічного саміту НАТО, в якому країни-члени заявили, що "зменшать і усунуть, у відповідних випадках, перешкоди для торгівлі та інвестицій в оборонну сферу між собою".