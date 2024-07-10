Ердоган застеріг союзників по НАТО: "Альянс не має стати стороною війни в Україні"
У вівторок, 9 липня, перед самітом НАТО президент Туреччини Реджеп Ердоган застеріг союзників по Альянсу від будь-яких заходів, які можуть втягнути зробити його стороною війни в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
"Під час розробки кроків, які необхідно зробити для підтримки України, ми також дотримуємося нашої принципової позиції не робити НАТО стороною війни", — сказав Ердоган в аеропорту Анкари перед вильотом до Вашингтона, щоб приєднатися до лідерів НАТО на саміті.
Попередження Ердогана відображає зростаюче занепокоєння в турецькій столиці щодо планів союзників збільшити постачання зброї, включаючи бойові літаки F-16 і системи ППО, в Україну, а також розгорнути в країні армійських інструкторів.
"Прихильність і підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України відомі всім", — запевнив Ердоган, говорячи постачання Туреччиною озброєних безпілотників TB2, а також боєприпасів за стандартом НАТО для України.
Водночас турецький лідер закликав союзників зняти торгові обмеження щодо оборонної торгівлі щодо його країни.
"Імплементація рішень, які ми ухвалили у Вільнюсі щодо боротьби з тероризмом і усунення перешкод для торгівлі оборонною промисловістю між союзниками, є важливою", щоб зміцнити "солідарність і дух єдності" Альянсу", - сказав Ердоган.
Туреччина, яка має другу за величиною армію в Організації Північноатлантичного договору після США, роками скаржилася на західних партнерів, включаючи США, Канаду, Великобританію, Німеччину та Францію, які відмовляються надавати системи протиракетної оборони, а також критичне обладнання, таке як двигуни для танків, бойових літаків, безпілотників і гелікоптерів, розроблених турецькими компаніями.
Більшість із цих країн висловили занепокоєння, що обладнання може посилити турецькі військові наступальні дії проти курдських бойовиків, які прагнуть автономії, вдома, а також у Сирії та Іраку.
"Ми будемо виконувати рішення, які ми ухвалили у Вільнюсі минулого року", — сказав Ердоган, посилаючись на комюніке, опубліковане за результатами минулорічного саміту НАТО, в якому країни-члени заявили, що "зменшать і усунуть, у відповідних випадках, перешкоди для торгівлі та інвестицій в оборонну сферу між собою".
- США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності.
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