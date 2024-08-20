Евакуація з Курської області до України не відбувається, - нардеп Костенко

Про це повідомляє секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері "Радіо Свобода".

Народний депутат побував у населених пунктах Курщини, які знаходяться під контролем Сил оборони. За його словами, населення регіону в районах, де не ведуться бої, продовжує там жити, проте можливо дехто виїжджає самостійно.

"Якби, мабуть, уже відбувалася якась евакуація, я б про це знав. Але зараз ніякої евакуації не відбувається. Те, що я знаю – люди там живуть і ті міста, населені пункти, які опинилися в тилу українських військ, там в принципі бойових дій немає, там люди просто продовжують жити, там створена наша комендатура під керівництвом генерала Едуарда Москальова, вони там утримують порядок і забезпечують життєдіяльність тому, що згідно з Женевськими конвенціями, окуповані території, держава, яка їх окуповує, має відповідати за все те, що там відбувається", - заявив Костенко.

Крім цього, він наголосив, що росіяни мають можливість виїхати на територію, яку контролює Російська Федерація, оскільки там не суцільна лінія фронту.

Нардеп додав, що на території Курської області, яку контролюють ЗСУ і де не ведуться бойові дії, перебувати цивільному населенню безпечно, і загрози немає.