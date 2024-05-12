Європа розуміє, що в деяких напрямках військового озброєння Україна попереду, - авіаексперт Храпчинський

Про це повідомив заступник Генерального директора компанії, що займається РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський в етері телеканалу "Еспресо".

"Європа розуміє, що ми в деяких напрямках військового озброєння трохи попереду. Тому що ми тут "на нулі". Ми цілодобово отримуємо інформацію і намагаємося якомога швидше покращувати свої вироби. Саме через це ми випереджаємо деякі західні розробки. Але я б звернув увагу на те, що треба робити колаборацію з західними компаніями. Насправді вони теж дуже багато можуть нам запропонувати. Вже є певні розмови, коли пропонують відкрити виробництво на території України, за рахунок постачання повного комплексу обладнання для виробництва, засобів. Це для того, щоб пізніше можна було робити це в Україні", - сказав він.

Порівнюючи цьогорічний Форум оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі з Форумом у Варшаві минулого року, Храпчинський зазначив, що є суттєва різниця у спілкуванні з західними партнерами і європейськими компаніями, які виробляють засоби озброєння.

"Минулого року була пропозиція з боку європейських компаній, щось типу "купіть це і це". А зараз виробники певних засобів підходять і кажуть: "Чи можете ви поставити на наші засоби РЕБ". Ми можемо, окей давайте. Також підходять представники деяких держав і кажуть, що можуть фінансувати або питають, що у нас є на озброєнні, щоб ті могли закуповувати, передавати це безпосередньо у військові підрозділи", - додав він.

За два роки Україна спромоглась отримати певні можливості, збільшити їх з урахуванням власних розробок, масштабування деяких напрямків виробництва засобів озброєння, каже авіаексперт.

"Але є суттєва проблема, це комплектуючі і фінансуванні. Тому що в держави недостатньо фінансування. Треба його шукати за рахунок наших західних партнерів. Так, ми потребуємо допомоги, від цього дійсно не можна відмовлятись, її треба просити, зокрема високотехнологічне ударне озброєння, важку техніку, літаки, ATACMS, HIMARS. Це все нам потрібно, бо ми так швидко виробити це не можемо. Ми можемо виробляти засоби радіоелектронної боротьби, деякі засоби броньованої техніки. Ми маємо успішні напрямки, наприклад, БПЛА різної відстані. Але є і потреба в техніці. Важливо, що вже є позитивні моменти щодо фінансування з боку Європи українських компаній, які потім зможуть свою продукцію постачати безпосередньо військам", - резюмував Храпчинський.