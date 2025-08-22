Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у телеграм.

"Підірвана машина російського генерала в Курській області — робота українських дронів. Унікальна операція підрозділу UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це стало можливим завдяки новим рішенням у сфері зв’язку. Розробник, який отримав грант від Brave1, у співпраці з бійцями суттєво вдосконалив систему — і забезпечив стабільний канал для дронового полювання" - зазначив Федоров.

Як уточнили в телеграм підрозділу UA_REG TEAM, 16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка. За наявними даними, у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ перебував заступник командувача угруповання військ РФ "Сєвєр" генерал-лейтенант Еседулла Абачев.

Внаслідок удару російський високопосадовець отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності.