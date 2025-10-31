Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори

Віталій Бесараб
31 жовтня, 2025 п'ятниця
20:35
Війна з Росією зуістріч Трампа і Путіна на Алясці

Сісти за стіл переговорів Путіна може змусити лише постачання України крилатих ракет Tomahawk й посилення західних санкцій проти РФ

Про це в етері Еспресо розповів російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Путін не мислить стратегічно, це треба усвідомити. Усі вважають, що в нього є план на століття, як розвинути Росію, як імперію повернути, а він міркує оперативними відрізками. Тож Путін зараз реактивно діє. Несподівано наслідком його штукарства з Будапештом стали хай не "Томагавки", але теж болюча реакція, якої Путін не очікував від Трампа, це точно. Все одно, якась пауза буде, якісь 50 днів, чи 10 днів, чи 100, чи 2-3 тижні. Але ж не так реактивно. Він вважав, що до кінця він проведе добре: продовжуватиме наступ, буде знищувати енергетику України, занурюватиме в темряву та холод Київ та інші міста, а йому за це нічого не буде. А тут ситуація ускладнилася, і йому доводиться зараз розв’язувати питання, що йому робити, як учергове надурити. І він випускає Лаврова розповідати, що вони погоджуються на лінію Анкоріджа. А яка це лінія? А та сама, що й була: зупинити вогонь на 30 днів і розпочати переговори з Зеленським, не з Трампом, і починати домовлятися. Путін на це не може погодитися, він на це не пристане", - пояснив Фейгін.

Політик зауважив, що російський диктатор серйозно почне розглядати переговори, якщо Україна все ж отримає американські ракети Tomahawk, а санкції проти Росії лише будуть посилюватись.

"Обдурити вчергове, спробувати ошукати, вони в межах лінії наших президентів в Анкоріджі готові рухатися, заявляє Лавров і це знову облуда. Коли це закінчиться? А ось якщо дати “Томагавки” й посилити санкції, він піде на справжні переговори, а не оці зиґзаґи, маневри й маніпуляції", - додав він.

Також, як наголосив Фейгін, це не тільки змусить Путіна вести переговори, а діяти. Оскільки, якщо він не дотримуватиметься домовленостей, наслідки для нього можуть бути набагато гірші

"Це не означає, що війна припиниться негайно, так неправильно казати, і було б необачно так вважати. Але точно абсолютно, що розпочнуться справжні переговори – не удавані, зі спробами відійти вбік, зобразити щось і не зробити. Ні, він розмовлятиме по-справжньому й робити буде щось відповідно до цих домовленостей, розуміючи, що, якщо він цього не робитиме, то наслідки будуть набагато гірші", - підсумував політик.

  • 23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.
  • Згодом лідер США зазначив, що готовий провести зустріч з Путіним за умови, якщо буде впевнений у можливості укласти угоду щодо завершення війни в Україні.

 

Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
