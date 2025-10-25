"Я не збираюсь марнувати час": Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений, що укладе угоду
У суботу, 25 жовтня, президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо буде впевнений у можливості домовитися про завершення війни в Україні
Про це повідомляє Clash Report.
На запитання журналіста щодо можливості саміту з Володимиром Путіним Трамп відповів, що не планує проводити зустріч поки не буде перспективи укладення мирної угоди щодо закінчення війни в Україні.
"Нам потрібно бути впевненими, що ми укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час", - зазначив американський президент.
Читайте також: Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
Він додав, що завжди мав "чудові стосунки" з російським диктатором, однак останні зустрічі були не результативними.
Також Трамп сказав, що завершити війну між Росією та Україною виявилось складніше ніж він гадав до цього. Він повторив, що між президентом Володимиром Зеленським та Путіним панує ненависть.
- 23 жовтня Дональд Трамп повідомив, що скасував зустріч з російським диктатором та висловив сподівання, що Путін й Зеленський стануть розсудливішими.
