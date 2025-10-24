Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти "у будь-який час" саміт лідера США Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна після скасування такого в Будапешті
Про це пише Hürriyet.
Ердоган прокоментував запитання журналіста щодо скасованої зустрічі в Будапешті та подальших дій.
"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна, - ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", – заявив турецький президент.
За його словами, Анкара має хороші відносини і з Києвом, і з Москвою.
"Ми країна, яка завоювала довіру обох сторін. Цей шлях миру дає нам перевагу, і ми сповнені рішучості використовувати цю ситуацію на благо людства", – додав Ердоган.
Він вважає, що "справедливий мир (в Україні, – ред.) можливий".
- 23 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що російський диктатор Володимир Путін й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими. Тоді ж він скасував заплнанований саміт у Будапешті.
