Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"

Про це пише Hürriyet.

Ердоган прокоментував запитання журналіста щодо скасованої зустрічі в Будапешті та подальших дій.

"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна, - ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", – заявив турецький президент.

За його словами, Анкара має хороші відносини і з Києвом, і з Москвою.

"Ми країна, яка завоювала довіру обох сторін. Цей шлях миру дає нам перевагу, і ми сповнені рішучості використовувати цю ситуацію на благо людства", – додав Ердоган.

Він вважає, що "справедливий мир (в Україні, – ред.) можливий".