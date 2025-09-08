Фон дер Ляєн має особистий інтерес щодо України, - політична психологиня Вострова
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розуміє, що, якщо допомагає Україні - вона розбудовує щит Європи
Про це заявила політична психологиня Олена Вострова в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
Вона відповіла на питання, чому президентка Єврокомісії підтримує Україну.
"Тому що вона теж має особистий, як не дивно, інтерес. Урсула фон дер Ляєн - це політик, в якого особисті інтереси співпадають з інтересами держави і регіону", - сказала Вострова.
На її думку, Фон дер Ляєн розуміє, що, якщо вона нам допомагає, вона розбудовує щит Європи.
"Вона ж так і прямо і каже: "Озброєний дикобраз". Тобто європейці мають бути захищені. Її велика родина, весь її великий спадок має бути кимось захищений. Це Україна. Вона так бачить і вона працює над цим", - підсумувала політична психологиня.
