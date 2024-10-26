Фортифікації на Дніпропетровщині: голова облради Лукашук посилається на таємницю, молодший сержант ЗСУ Бунятов каже, що як слід нічого не робиться

При цьому чиновник заявив у себе в ТГ-каналі, що питання побудови фортифікацій є закритою інформацією.

"Пропоную всім заспокоїтись. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація, в країні війна. Фортифікації навколо Дніпропетровської області будують, цей процес розпочався не вчора. І це зона відповідальності Міністерства оборони, військових у взаємодії з ОВА. А от розповсюдження паніки нам зараз точно не допоможе", - написав Лукашук ввечері у п'ятницю, 25 жовтня 2024 року.

Реакція очевидця-військового

На його запевнення відповів молодший лейтенант ЗСУ, доброволець з батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов, який заявив, що від Покровська (Донеччина) до Павлограда (Дніпропетровщина) ніяких повністю облаштованих фортифікацій немає. На його думку, вирішенням цієї проблеми мають терміново зайнятися спеціально надіслані комісії.

"По дорозі від Павлограда до Покровська фортифікацій немає. А якщо є трохи подалі, то вони стоять недобудовані вже кілька місяців. Балки, дошки – це все стоїть недобудоване. Окопи не облаштовані. Нічого не робиться", - заявив Бунятов у аудіозверненні тривалістю в 1 хвилину, оприлюдненому в суботу, 26 жовтня.

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Джерелом оприлюдненої інформації він назвав своїх бійців, "які (туди - ред.) їздять і все бачать".

Як наголосив Бунятов, "заспокійливі пігулки" від чиновників діють на мешканців міста Дніпро, які не знають реальної картини на сході області, але не діють на ворога.