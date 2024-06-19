Це перший задокументований випадок: у Defence Express прокоментували збиття FPV-дроном російського "Ланцета"

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У будь-якому випадку не йдеться про те, що це абсолютно масовий такий випадок, тут виключення, яке взагалі стало першим задокументованим, коли за допомогою FPV-дрона уражається Lancet. Офіційно Україна використовує дрони для того, щоб проводити моніторинг повітряного простору і відшукувати ворожі розвідувальні БПЛА, й там якраз був зафіксований спочатку розвідник типу Zala. А Zala і Lancet зазвичай працюють дуже щільно, тобто один вказує на цілі для іншого. Вочевидь вже на цьому етапі почалась діяльність стосовно підняття дронів для перехоплення Zala, але з'явився у небі Lancet", - сказав Катков.

Військовий експерт наголосив, що це вказує на майстерність у поєднанні з військовою вдачею.

"Перехоплення "Ланцета" відбулося на зустрічних швидкостях, тобто "Ланцет" летів зі швидкістю понад сотню кілометрів і навіть якщо FPV-дрон мав нульову горизонтальну швидкість, у оператора було обмаль часу, щоб вийти на ту точку, де їхні траєкторії зійдуться. Це дійсно, по-перше, говорить про виключну майстерність оператора. Як ми бачили, він уразив "Ланцет", уламки якого були знайдені. З одного боку є чудовий доказ того, що такі перехоплення можливі й також є доволі логічний висновок, що в умовах, коли перехоплення напряму залежить від таких речей, як все ж таки вдача, плюс виключно майстерність оператора, злагодженість, бо треба знати й отримати точну вказівку - звідки, яка цій летить, який в неї курс, яка висота, швидкість, підгадати момент", - пояснив головний редактор Defence Express.

Катков додав: "Усе це можна спростити, якщо ми будемо говорити про використання сучасних технологій на кшталт машинного зору, коли дрон вже може самостійно виявити ціль на небі й це чудовий варіант, оператор буде лише приймати рішення щодо знищення, а вже комп'ютер обраховувати точку зустрічі".

Що передувало

Підрозділ Signum 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показав епізод з успішним перехопленням FPV-дроном російського дрона-камікадзе "Ланцет". Інформацію оприлюднив волонтер Сергій Стерненко. Відео зафіксувало саме його перехоплення, а після продемонстрували уламки "Ланцета". Ймовірно, український FPV-дрон використав повітряний підрив, щоб уразити ціль.