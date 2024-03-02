ФСБ змушує до співпраці українців, що незаконно потрапляють до Придністров'я

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР.

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Також громадян схиляють до роботи у ролі позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі.

У разі непогодження з такими умовами росіяни погрожують повернути людей назад в Україну.

"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання", - наголошують у ЦНС.