ФСБ змушує до співпраці українців, що незаконно потрапляють до Придністров'я
Представники федеральної служби безпеки Російської Федерації вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР.
Читайте також: Чи може Придністров’я стати частиною РФ та які загрози для України. Пояснюємо суть конфлікту
Також громадян схиляють до роботи у ролі позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі.
У разі непогодження з такими умовами росіяни погрожують повернути людей назад в Україну.
"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання", - наголошують у ЦНС.
- Нещодавно двоє місцевих мешканців спланували переправлення до Молдови групи чоловіків на двох автомобілях, однак їхнім планам завадили прикордонники.
- 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе