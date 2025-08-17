"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Як зазначається, агент руху вивів з ладу релейну шафу на одній із ділянок залізниці, яку використовують російські війська. Цей маршрут з'єднує Ростовську область з північчю тимчасово окупованої Луганщини та активно використовується окупантами для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

За даними партизанів, унаслідок диверсії рух поїздів було порушено, що призвело до збоїв у доставці військових вантажів та паливно-мастильних матеріалів.

"Це створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту та гальмує підготовку нових атак", - наголосили в "Атеш".