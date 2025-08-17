"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
Представники руху опору здійснили диверсію проти російських військ на тимчасово окупованій території Луганщини, через що було порушено логістику окупантів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Як зазначається, агент руху вивів з ладу релейну шафу на одній із ділянок залізниці, яку використовують російські війська. Цей маршрут з'єднує Ростовську область з північчю тимчасово окупованої Луганщини та активно використовується окупантами для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.
За даними партизанів, унаслідок диверсії рух поїздів було порушено, що призвело до збоїв у доставці військових вантажів та паливно-мастильних матеріалів.
"Це створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту та гальмує підготовку нових атак", - наголосили в "Атеш".
