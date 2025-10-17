Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
Біля Яблунівки на Костянтинівському напрямку підрозділ 157-ї ОМБр стримує регулярні штурми противника, використовуючи всі можливі ресурси для захисту піхоти й збереження особового складу
Про це в ефірі Еспресо сказав майор, заступник командира батальйону безпілотних систем 157-ї ОМБр Володимир Захарків.
"Батальйон перебуває на Константинівському напрямку, а саме поблизу населеного пункту Яблунівка. Насправді доброго тут мало, але все ж ми маємо знаходити промінь сонця в тому всьому мороку й радіти життю. Ситуація складна, ворог має велику кількість бездумного особового складу", - зазначив Захарків.
За словами майора, батальйон робить усе можливе, захищаючи піхоту й застосовуючи максимальну кількість сил і засобів для збереження життя особового складу Сил оборони України.
"Ворог постійно здійснює ротації, поповнюючи підрозділи свіжими резервами, і регулярно організовує "м'ясні" штурми, а ми його знищуємо максимально ефективно. Але ворог знов поповнюється цими м'ясними бригадами та зеками" - додав Захарків.
- Впродовж доби, 16 жовтня, на російсько-українському фронті Генштаб ЗСУ зафіксував 178 боїв, окупанти 55 разів штурмували позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
