Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок

Про це в ефірі Еспресо сказав майор, заступник командира батальйону безпілотних систем 157-ї ОМБр Володимир Захарків.

"Батальйон перебуває на Константинівському напрямку, а саме поблизу населеного пункту Яблунівка. Насправді доброго тут мало, але все ж ми маємо знаходити промінь сонця в тому всьому мороку й радіти життю. Ситуація складна, ворог має велику кількість бездумного особового складу", - зазначив Захарків.

За словами майора, батальйон робить усе можливе, захищаючи піхоту й застосовуючи максимальну кількість сил і засобів для збереження життя особового складу Сил оборони України.

"Ворог постійно здійснює ротації, поповнюючи підрозділи свіжими резервами, і регулярно організовує "м'ясні" штурми, а ми його знищуємо максимально ефективно. Але ворог знов поповнюється цими м'ясними бригадами та зеками" - додав Захарків.