Генерал Маломуж прокоментував ймовірність проведення Силами оборони України контрнаступальних дій
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа - на початку осені
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Про це вже неодноразово говорили, що Путін дав чітку вказівку прорвати фронт на сході України. Головна мета - повністю окупувати Донецьку та Луганську області й частково просунутись в Запорізькій області. Саме для цього й була розроблена Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів Сил оборони", - пояснив Маломуж
За словами генерала, за сприятливих умов Україна може перейти до контрнаступальних дій ближче до осені
"Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку Путіна - прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини. Сьогодні Сили оборони повністю нівелюють ці плани окупантів. ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки. Гадаю, що ближче до осені, в нас буде можливість проводити тактичні, а при вдалих умовах, й стратегічні контрнаступальні дії", - додав він.
- 23 червня у звіті Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів, найбільше - на Покровському напрямку
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