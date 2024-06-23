Генерал Маломуж прокоментував ймовірність проведення Силами оборони України контрнаступальних дій

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Про це вже неодноразово говорили, що Путін дав чітку вказівку прорвати фронт на сході України. Головна мета - повністю окупувати Донецьку та Луганську області й частково просунутись в Запорізькій області. Саме для цього й була розроблена Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів Сил оборони", - пояснив Маломуж

За словами генерала, за сприятливих умов Україна може перейти до контрнаступальних дій ближче до осені

"Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку Путіна - прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини. Сьогодні Сили оборони повністю нівелюють ці плани окупантів. ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки. Гадаю, що ближче до осені, в нас буде можливість проводити тактичні, а при вдалих умовах, й стратегічні контрнаступальні дії", - додав він.