Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав російський генерал-полковник Володимир Спиридонов – командувач уральського округу військ росгвардії.

Згідно з матеріалами справи, на початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні Херсонщини. На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ росгвардії.

Після окупації обласного центру Спиридонов узявся до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста.

Розслідування встановило, що озброєні рашисти викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем. У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.

Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав підвищення на посаді. За матеріалами слідчих СБУ суд визнав Спиридонова винним у злочинах агресії, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

"Триває комплексна робота, щоб знайти і притягнути рашиста до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.