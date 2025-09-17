Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років

Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
16:30
Війна з Росією

За матеріалами СБУ заочно засудили російського генерала-полковника Володимира Спиридонова, який керував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав російський генерал-полковник Володимир Спиридонов – командувач уральського округу військ росгвардії.

Згідно з матеріалами справи, на початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні Херсонщини. На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ росгвардії.

Після окупації обласного центру Спиридонов узявся до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста.

Розслідування встановило, що озброєні рашисти викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем. У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.

Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав підвищення на посаді. За матеріалами слідчих СБУ суд визнав Спиридонова винним у злочинах агресії, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

"Триває комплексна робота, щоб знайти і притягнути рашиста до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.

  • СБУ та Нацполіція викрили так званий благодійний фонд, який розкрадав благодійні внески, які збирали нібито на забезпечення українських воїнів на передовій.
     
Новини
Кримінал
Україна
СБУ
військові
російська армія
Херсон
окупанти
злочини проти людства
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
16:35
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
Прапор США
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
16:15
Ексклюзив
Сергій Джердж
"Не потрібно ставити прапор у Варшаві": політик Джердж про цілі РФ щодо Заходу
16:04
Кенієць в полоні 57 ОМПБр
Приїжджав до РФ як турист: Українські військові на Харківщині взяли в полон громадянина Кенії
15:58
Групі шахраїв, що під виглядом волонтерів імовірно розкрадали донати на ЗСУ, оголосили підозру
15:39
прапор України
З ТОТ України вдалося повернути ще 16 дітей
15:27
Фільм Будинок Слово
Фільм-переможець премії "Золота Дзиґа" "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вийшов в онлайн-прокат
15:26
Латвія
У Латвії затримали чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами та передавав інформацію російській розвідці
14:57
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Нардепка Бобровська пояснила, чим займатиметься військовий омбудсман
14:01
OPINION
Боротися чи жити в окупації. Що заважає українцям краще захищати Україну
13:59
"Золотий м'яч", кубки Євробачення і шабля Мазепи: на київському вокзалі відкриється виставка-присвята Україні
13:50
Євреї-хасиди, Умань
До Умані на святкування Рош-а-Шана вже прибуло близько 8 тисяч паломників
13:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Король Чарльз – надія України вплинути на Трампа, а Мерц заявляє, що німецька свобода "під загрозою". Акценти світових ЗМІ 17 вересня
13:00
Сергій Лавров
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
13:00
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією
12:56
Оновлено
Атака РФ 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, затримується низка поїздів Укрзалізниці
12:43
Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана
12:34
дітей навчають керувати дронами
У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами
12:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Кращого часу для Китаю може й не бути, щоб стати геополітичним лідером світу, - експерт Несвітайлов
12:10
Роберта Мецола
Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні
11:56
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
"Ми продовжимо рухатися геть від російського газу та нафти": очільниця Європарламенту Мецола прибула до Києва та виступила у ВР
11:46
СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву
11:37
Ексклюзив
Наслідки атаки на Запоріжжя 26 липня
Ворог обстрілював Запоріжжя з РСЗВ вже досить давно, - волонтер Лишенко
11:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 17 вересня
11:24
Огляд
Ціни на пальне, АЗС
Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
11:01
Аналітика
FPV-дрон
Як Україні розумно продати західним партнерам інноваційні рішення в   “оборонці”
10:59
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 вересня: гривня послабшала щодо євро
10:22
сили ППО
ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174
10:17
Бруну Лаже, Бенфіка - Карабах
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" після ганебної поразки від "Карабаха" звільнила головного тренера
10:07
ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим
10:07
Ексклюзив
Жодних штурмів кордону на виїзд з країни чоловіків до 22 років немає, - ДПСУ
09:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині, - командир батальйону БпЛА 72-ї ОМБр Назаренко
09:20
Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне
08:49
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
07:42
Трамп на даху
Трамп прилетів до Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
Більше новин
