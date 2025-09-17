Групі шахраїв, що під виглядом волонтерів імовірно розкрадали донати на ЗСУ, оголосили підозру

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України.

За результатами комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали донати на оборону держави.

Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали гроші нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Правоохоронці зʼясували, що на потреби фронту ділки виділяли 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками "схеми".

За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До "схеми" він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби. Вони були ветеранами.

Для збору пожертв фігуранти розосереджувались у різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки.

Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тис. грн благодійної допомоги.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Їм загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

"Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми", - наголосили в СБУ.