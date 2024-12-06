"Геніальне й прагматичне рішення": у Defense Express розповіли про естонські зенітні ракети, які планують виробляти в Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо зенітних ракет, які естонська оборонна фірма планує виробляти в Україні, то це досить серйозно посилить наші протиповітряні сили. Випробування цих ракет планується вже в наступному році саме в Україні. Естонська військово-промислова компанія Frankenburg Technologies в третьому кварталі 2025 році планує вийти на виробництво декількох сотень зенітних ракет на тиждень", - розповів Катков.

Експерт наголосив, що невеликі масштаби зенітної ракети дозволяють виробляти їх у великій кількості, а також саме через розмір такий тип ракети буде ефективним проти дронів.

"Насправді це дуже масове виробництво. Звісно, виникає питання як невелика естонська компанія може виробляти сотні зенітних ракет за один тиждень? Відповідь дуже проста. Річ у тому, що ця ракета не дуже велика. Вона така ж, яку представники компанії тримали на презентації. Тобто, в масштабі 1 до 1. І це насправді найгеніальніше та прагматичніше рішення. Оскільки, навіщо використовувати зенітні ракети, які призначені для знищення літаків, для того, щоб знищувати дрони. Це просто неефективно", - додав він.