Генпрокурор Костін: за вбивства полонених українців відповідальні як виконавці, так і їхні командири

Про це Костін заявив у межах круглого столу щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України, який проходив у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Ми бачимо дедалі більше випадків страти наших військовополонених. Це є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, це - воєнний злочин. Ми проводимо розслідування таких випадків і в деяких уже ідентифікували злочинців… Ми не лише притягуємо до відповідальності безпосередніх виконавців, а й встановлюємо командну ланку - тих, хто давав накази на страту військовополонених або не реагував на такі дії своїх підлеглих. Все це також є воєнним злочином", - сказав Костін.

За його словами, така поведінка окупантів є загальною тенденцією повномасштабного вторгнення РФ.