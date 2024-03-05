Генпрокурор Костін: за вбивства полонених українців відповідальні як виконавці, так і їхні командири
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що до відповідальності за вбивство українських військовополонених притягатимуть не лише російських окупантів, які скоїли злочин, а й їхніх командирів
Про це Костін заявив у межах круглого столу щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України, який проходив у Брюсселі, передає Укрінформ.
"Ми бачимо дедалі більше випадків страти наших військовополонених. Це є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, це - воєнний злочин. Ми проводимо розслідування таких випадків і в деяких уже ідентифікували злочинців… Ми не лише притягуємо до відповідальності безпосередніх виконавців, а й встановлюємо командну ланку - тих, хто давав накази на страту військовополонених або не реагував на такі дії своїх підлеглих. Все це також є воєнним злочином", - сказав Костін.
За його словами, така поведінка окупантів є загальною тенденцією повномасштабного вторгнення РФ.
- З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці почали розслідування 19 кримінальних справ за фактами убивств 45 українських військовополонених. В Офісі генпрокурора вважають, що російське вище військове командування підтримує злочини своїх солдатів, адже ніяк не реагує на розстріли українських полонених, які відбуваються уже протягом двох років.
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