За фактами розстрілів 45 українських полонених порушено 19 справ, - Офіс генпрокурора

Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо 19 розслідувань за фактом убивства 45 наших військовополонених з початку повномасштабного вторгнення", - сказав він.

Бєлоусов додав, що найбільше розстрілів військовополонених російські окупанти вчинили у Донецькій і Запорізькій областях. За його словами, з листопада 2023 року кількість розстрілів захоплених українських військових збільшилася.

"Фактично кожен місяць ми маємо по кілька випадків страт військовополонених під час бою. Частково такі випадки фіксуються нашими бійцями, а частково самими росіянами, які викладають відповідні відео у соціальні мережі", - зазначив прокурор.



В Офісі генпрокурора вважають, що російське вище військове командування підтримує злочини своїх солдатів, адже ніяк не реагує на розстріли українських полонених, які відбуваються уже протягом двох років.

Бєлоусов нагадав, що Україна разом з Росією ратифікували Женевську конвенцію №3 стосовно поводження з військовополоненими. Документ чітко регламентує поводження з військовополоненими, проте, судячи з розстрілів українських військових, у Росії його не дотримуються.

Прокурор розповів, що перші випадки розстрілів українських військових зафіксували у Чернігівській і Харківській областях.

Наразі в одній справі відносно майора російської армії є вирок українського суду - довічне позбавлення волі за розстріл у Чернігівській області. Ще одна подібна справа перебуває у суді Чернігівської області.

Також прокуратура оголосила підозри російським військовим за аналогічні злочини, які були вчинені на Харківщині.



"За фактом відносно нещодавніх випадків, які трапилися з листопада по теперішній час, ми встановлюємо осіб, які до цього причетні і, думаю, буквально днями у нас будуть підозри", - наголосив Бєлоусов.