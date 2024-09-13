Генштаб: росіяни бомбардують Курську область КАБами, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку
Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, від початку доби 13 вересня відбулось 69 бойових зіткнень
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 13 вересня.
Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Постраждали райони населених пунктів Семенівка, Старикове та Відродженівське. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Павлівка, Охтирка, Ямпіль та Кисла Дубина, застосувавши 8 КАБів.
Росіяни також бомбардують Курську область. За наявною інформацією, завдано 15 ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку російські терористи один раз безрезультатно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Гатища.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 2 ворожі атаки неподалік Петропавлівки та Стельмахівки, ще 3 боєзіткнення тривають поблизу Синьківки, Глушківки та Лозової.
- На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак біля Копанок, Греківки, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще 4 - тривають. Противник застосовував штурмову авіацію по районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.
- Ворог проводив наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито 3 атаки окупантів.
- На Краматорському напрямку загарбники здійснили 3 штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Андріївки. Бій завершено, ще 2 - тривають. Авіаційних ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами зазнали Бондарне та Часів Яр.
- На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, відбулося 2 ворожі атаки в районі Дачного. Агресор завдає авіаційних ударів по Торецьку, Костянтинівці, Щербинівці та Петрівці, вже застосувавши 9 авіабомб.
- На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Гродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 9 атак противника, 2 боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.
- Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, росіяни провели 21 атаку поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Точиться 4 бої у районах Костянтинівки та Желанного Першого.
- На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 4 штурми росіян неподалік Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви. Зараз тривають ще 3 боєзіткнення у трьох локаціях в районі Вугледара.
- На Придніпровському напрямку наші захисники відбили ворожу атаку, ще 1 - триває. Зазнали ударів некерованими авіаційними ракетами Миколаївка, Одрадокам’янка та Козацьке.
- На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.
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