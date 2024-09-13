Генштаб: росіяни бомбардують Курську область КАБами, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 13 вересня.

Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Постраждали райони населених пунктів Семенівка, Старикове та Відродженівське. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Павлівка, Охтирка, Ямпіль та Кисла Дубина, застосувавши 8 КАБів.

Росіяни також бомбардують Курську область. За наявною інформацією, завдано 15 ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами.

Ситуація на фронті