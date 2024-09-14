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ППО, 25 артсистем і 1210 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
За минулу добу, 13 вересня, на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також 1210 військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
- артилерійських систем – 18086 (+25) од,
- РСЗВ – 1186 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3084 (+13).
Дані уточнюються.
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