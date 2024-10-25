Генштаб: з початку доби відбулось 125 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 25 жовтня.

Росіяни продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Особливо активно терористи наступають на Покровському та Курахівському напрямках.

"Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони", - наголосили у Генштабі.

РФ не припиняє обстрілювати з артилерії та авіацією Чернігівську та Сумську області. Під ворожі удари потрапили райони населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Басівка, Лісківщина, Покровка, Уланове, Бояро-Лежачі та Бобилівка. Авіація противника завдала удару по району населеного пункту Бобилівка.

За наявною інформацією, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області. Застосували 24 керованих авіаційних бомб.

Ситуація на фронті