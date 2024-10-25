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Генштаб: з початку доби відбулось 125 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку

Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
17:11
Війна з Росією Покровськ

З початку доби пʼятниці, 25 жовтня, загальна кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 125. Найважча ситуація на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 25 жовтня.

Росіяни продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Особливо активно терористи наступають на Покровському та Курахівському напрямках. 

"Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони", - наголосили у Генштабі.

РФ не припиняє обстрілювати з артилерії та авіацією Чернігівську та Сумську області. Під ворожі удари потрапили райони населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Басівка, Лісківщина, Покровка, Уланове, Бояро-Лежачі та Бобилівка. Авіація противника завдала удару по району населеного пункту Бобилівка.

За наявною інформацією, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області. Застосували 24 керованих авіаційних бомб.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська відбивають атаки росіян у районі Вовчанська.
  • Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій в районі Вишневого. 
  • На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких 4 тривають досі.
  • На Сіверському напрямку  окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час відбулось 3 бойових зіткнення.
  • Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Авіаудару зазнала Новоєгорівка.
  • На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації атакував позиції наших військ, бої тривають в районі Торецька. Авіація противника завдала ударів по Торецьку, Дружбі, Троїцькому та Катеринівці, скинувши п’ять КАБів.  
  • Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Селидове, Красний Яр, Крутий Яр, Лисівка та Миролюбівка точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 35 спроб штурму українських позицій.
  • На Курахівському напрямку триває 5 боєзіткнень в районах Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. 20 ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.
  • На Времівському напрямку було відбито 10 штурмових дій противника в районах Богоявленки та Новоукраїнки, 7 ворожих штурмів продовжуються.
  • На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка, Новоданилівка та Мала Токмачка, за сьогодні скинули 13 КАБів.
  • На Придніпровському напрямку окупанти 1 раз намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій, отримали жорстку відсіч.
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