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Сили оборони за добу ліквідували майже 1700 російських окупантів
Протягом минулої доби на фронті українським захисникам вдалося знищити десятки одиниць ворожої техніки, а також 1690 російських загарбників
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9109 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 332 (+45) од,
- артилерійських систем – 19 782 (+29) од,
- РСЗВ – 1240 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 726 (+56),
- крилатих ракет ‒ 2625 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 460 (+95) од,
- спеціальної техніки ‒ 3541 (+6) од.
Дані уточнюються.
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