Генштаб: з початку доби відбулось 157 бойових зіткнень. Найважче на Курахівському та Покровському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу за вечір 25 жовтня.

Загарбники завдали по території України ракетний удар та 67 авіаударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Терористи залучили для ураження понад 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 65-ї окремої механізованої бригади, а також, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник 8 разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

напрямку противник 8 разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. Українські захисники зупинили 8 ворожих атак, ще п'ять тривають дотепер.

напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. Українські захисники зупинили 8 ворожих атак, ще п'ять тривають дотепер. На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. 2 боєзіткнення ще тривають.

напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. 2 боєзіткнення ще тривають. На Сіверському напрямку наші захисники відбили 1 штурм окупаційних військ поблизу Виїмки.

напрямку наші захисники відбили 1 штурм окупаційних військ поблизу Виїмки. На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників. На Покровському напрямку противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.

напрямку противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень. На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. 18 боєзіткнень завершено, ще 8 – досі продовжуються.

напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. 18 боєзіткнень завершено, ще 8 – досі продовжуються. На Времівському напрямку противник 5 разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбито.

напрямку противник 5 разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбито. На Оріхівському напрямку в районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали 4 атаки ворога. Ситуація під контролем наших оборонців.

напрямку в районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали 4 атаки ворога. Ситуація під контролем наших оборонців. На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

напрямку війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами.

області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами. На решті напрямках – без особливих змін.

Втрати Росії

На Покровському напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 осіб, з них 126 - безповоротно. Також знищено танк, 4 бойові броньовані машини, 2 автомобілі та 2 артилерійські системи. Ще один танк, 3 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи, зенітний ракетний комплекс та 4 авто були пошкоджено.

"На Курахівському напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 61 окупант. Також знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль", - додали в ЗСУ.