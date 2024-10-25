Генштаб: з початку доби відбулось 157 бойових зіткнень. Найважче на Курахівському та Покровському напрямках
Українські воїни продовжують боротьбу з російськими терористами. Загалом від початку четверга, 24 жовтня, відбулося 157 бойових зіткнень
Про це йдеться у зведенні Генштабу за вечір 25 жовтня.
Загарбники завдали по території України ракетний удар та 67 авіаударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Терористи залучили для ураження понад 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
"Сьогодні варто відзначити воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 65-ї окремої механізованої бригади, а також, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку противник 8 разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.
- На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. Українські захисники зупинили 8 ворожих атак, ще п'ять тривають дотепер.
- На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. 2 боєзіткнення ще тривають.
- На Сіверському напрямку наші захисники відбили 1 штурм окупаційних військ поблизу Виїмки.
- На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.
- На Покровському напрямку противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.
- На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. 18 боєзіткнень завершено, ще 8 – досі продовжуються.
- На Времівському напрямку противник 5 разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбито.
- На Оріхівському напрямку в районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали 4 атаки ворога. Ситуація під контролем наших оборонців.
- На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.
- Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами.
- На решті напрямках – без особливих змін.
Втрати Росії
На Покровському напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 осіб, з них 126 - безповоротно. Також знищено танк, 4 бойові броньовані машини, 2 автомобілі та 2 артилерійські системи. Ще один танк, 3 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи, зенітний ракетний комплекс та 4 авто були пошкоджено.
"На Курахівському напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 61 окупант. Також знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль", - додали в ЗСУ.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 осіб. Сили оборони знищили 108 безпілотників і 45 артсистем.
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