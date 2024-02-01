Гіпотетично у нас є план ударів: Буданов прокоментував обстріли важливих об'єктів на території РФ

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю CNN.

За його словами, зараз на окупованих Росією територій України перебуває понад півмільйона російських військових. Однак Буданов не бачить великого потенціалу для їх пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Водночас керівник ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися. При цьому він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав Буданов.

Він зауважив, що тепер жителі Росії нарешті "бачать реальну картину (війни, - ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь".