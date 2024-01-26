Голова МЗС Данії, який прибув до України, показав, як вночі спускався в укриття
В Україні з візитом перебуває очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен
Про це Ларс Люкке Расмуссен повідомив у своєму Instagram.
"Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі голови МЗС Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелося спуститися в укриття в готелі", - написав міністр під відео.
Расмуссен відзначив, що у нього було комфортне укриття. Проте наголосив, що багато українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов не мають.
Повітряні сили минулої ночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
- У середу, 24 січня, Данія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних Сил і Міністерства оборони.
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