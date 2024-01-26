Голова МЗС Данії, який прибув до України, показав, як вночі спускався в укриття

Про це Ларс Люкке Расмуссен повідомив у своєму Instagram.

"Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі голови МЗС Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелося спуститися в укриття в готелі", - написав міністр під відео.

Расмуссен відзначив, що у нього було комфортне укриття. Проте наголосив, що багато українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов не мають.

Повітряні сили минулої ночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.