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Данія надасть 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ й Міноборони України

24 січня, 2024 середа
12:33
Світ Данія

У середу, 24 січня, Данія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних Сил і Міністерства оборони

Про це повідомили у міністерстві оборони Данії.

"Данія надає  91 млн данських крон для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України", - йдеться у повідомленні.

У данському відомстві заявили, що кібератаки є невід’ємною частиною війни Росії в Україні, де "РФ намагається послабити здатність України захистити себе за допомогою кібератак".

Зазначається, що У рамках нової зустрічі формату "Рамштайн" 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури України.

"Це природно, що ми робимо внесок у підтримку України в тій сфері, де ми вже активно працюємо", - додав міністр.

Окрім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі Данія, Естонія та Люксембург зробили фінансові внески в коаліцію.

  • Нагадаємо, 16 травня 2023 року Україна приєдналася до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Данія
ЗСУ
Війна з Росією
кібератаки
допомога Україні
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