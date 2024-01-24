Данія надасть 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ й Міноборони України
У середу, 24 січня, Данія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних Сил і Міністерства оборони
Про це повідомили у міністерстві оборони Данії.
"Данія надає 91 млн данських крон для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України", - йдеться у повідомленні.
У данському відомстві заявили, що кібератаки є невід’ємною частиною війни Росії в Україні, де "РФ намагається послабити здатність України захистити себе за допомогою кібератак".
Зазначається, що У рамках нової зустрічі формату "Рамштайн" 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури України.
"Це природно, що ми робимо внесок у підтримку України в тій сфері, де ми вже активно працюємо", - додав міністр.
Окрім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі Данія, Естонія та Люксембург зробили фінансові внески в коаліцію.
- Нагадаємо, 16 травня 2023 року Україна приєдналася до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.
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