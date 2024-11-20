"Головна мета - ретельний відбір": головний сержант Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ про систему рекрутингу новобранців

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми працюємо з ідеєю, що повинні підтримувати свою роботу у двох напрямках. Зокрема, перед людьми, яким ми забезпечуємо гарантію потрапляння в обраний підрозділ та посаду, а перед військовими частинами, що ми приводимо здібних людей на місця. Тобто, ми не займаємось тим, що хапаємо кого не будь і відправляємо до війська. В нас дуже ефективний відбір та прискіпливі волонтери. Ми проводимо дуже ретельні співбесіди в кілька етапів - спочатку телефоном, потім відеозв'язком, а також безпосередньо підрозділ спілкується з кандидатом. Відповідно ми намагаємось якісніше працювати, щоб армія отримала людей, які максимально відповідають своїм можливостям. Для цього ми проводимо опитування про здібності та хист новобранців", - пояснив Семирог-Орлик.

За словами головного сержанта, однією з гарантій того, що новобранець потрапить в обраний підрозділ та посаду, є контрактна служба. Він зауважив, що про весь процес рекрутингу можна дізнатись із соцмереж та на сайті Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ.

"Все про що ми зараз говоримо - добровільна історія. Ми активно рекламуємось, а також маємо власний сайт. Теж маємо соцмережі, на яких також активно рекламуємо рекрутинг до лав ЗСУ. Там люди можуть побачити різного роду інформаційні відео. Громадяни можуть ознайомитись з нашим сайтом і зателефонувати на гарячу лінію, щоб дізнатись більше інформації, яка їх цікавить. Ще раз хочу наголосити, що наш центр для того й існує, щоб довести людину саме на обрану посаду та підрозділ. Це наша репутація. Наша задача - проконсультувати людину, обрати підрозділ, потім провести до підписання контракту. Так, є винятки, коли визначені Генштабом алгоритми порушуються. Зокрема, недбалість на місцях, недбалість самого кандидата. Тоді ми повідомляємо людям, що на певному етапі може бути збій. Саме тому ми закликаємо всіх приходити на контрактну службу. Оскільки саме тоді ми можемо гарантувати, що кандидат потрапить в обраний підрозділ", - додав він.

Денис Семирог-Орлик також зауважив, що однією з найпопулярніших посад в ЗСУ є оператори дронів. Однак, щоб отримати цю посаду новобранці повинні пройти складний етап відбору, а також готуватись до цієї роботи в цивільному житті.

"Більшість кандидатів висловлює бажання потрапити на посаду оператора БПЛА. Це зрозуміло, адже це одна із небагатьох посад у війську, де люди бачать результати своєї роботи. Втім, варто зауважити, що не всі можуть виконувати завдання оператора БПЛА. На цю посаду існує дуже серйозний відбір. Якщо людина має бажання долучитись до лав ЗСУ й отримати посаду оператора БПЛА, то в цивільному житті бажано було вже тренуватись на симуляторах. Такі люди дуже цінні, бо їх потрібно менше часу навчати", - підсумував головний сержант.



