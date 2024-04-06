"Готуйтеся до власної війни з Росією": заступник командира Третьої штурмової бригади Жорін звернувся до Заходу

Про це він заявив у інтерв'ю The Independent.

Жорін зробив тривожне попередження українським партнерам, заявивши, що Захід повинен терміново готуватися, адже Росія не зупиниться на Україні.

"Створити серйозні оборонні системи, які могли б протистояти Росії, тому що вона, безсумнівно, відкриє свій рот і спробує проковтнути решту Європи", - наголосив він.

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За його словами, можливо, Третя штурмова бригада і мінімізує російський наступ, однак загроза нового наступу путінських військ зараз є реальною.

І тоді наступною буде Європа.

"Використовуйте цей час з розумом, - порадив заступник командувача, звертаючись безпосередньо до західних партнерів України. - Поки Росія нападає на Україну, готуйтеся до власної війни з Росією".