"Готуйтеся до власної війни з Росією": заступник командира Третьої штурмової бригади Жорін звернувся до Заходу
Заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади Максим Жорін попередив, що Росія готова "проковтнути" всю Європу та закликав Захід посилити оборонну спроможність
Про це він заявив у інтерв'ю The Independent.
Жорін зробив тривожне попередження українським партнерам, заявивши, що Захід повинен терміново готуватися, адже Росія не зупиниться на Україні.
"Створити серйозні оборонні системи, які могли б протистояти Росії, тому що вона, безсумнівно, відкриє свій рот і спробує проковтнути решту Європи", - наголосив він.
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За його словами, можливо, Третя штурмова бригада і мінімізує російський наступ, однак загроза нового наступу путінських військ зараз є реальною.
І тоді наступною буде Європа.
"Використовуйте цей час з розумом, - порадив заступник командувача, звертаючись безпосередньо до західних партнерів України. - Поки Росія нападає на Україну, готуйтеся до власної війни з Росією".
- 28 березня заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Орлівка вартувала російській армії кількох підрозділів та розповів про населений пункт, який є пріоритетним для росіян на Авдіївському напрямку.
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