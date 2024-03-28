Заступник комбрига 3-ї штурмової Жорін розповів про пріоритет росіян на Авдіївському напрямку
Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Орлівка вартувала російській армії кількох підрозділів та розповів про населений пункт, який є пріоритетним для росіян на Авдіївському напрямку
Про це він написав у Telegram.
"Зараз найбільшу увагу та основні наступальні сили на Авдіївському напрямку вони (росіяни, - ред.) сконцентрували на Семенівці. Постійно намагаються штурмувати та прощупувати слабкі місця в обороні. Також кожен день атаки відбуваються в районі населеного пункту Бердичі", - написав він.
Він зазначив, що час від часу українські військові чують у перехоплених розмовах, як окупанти звітують, що "зайняли певні рубежі, хоча насправді до них навіть не дійшли. Це вже така стала практика в російських підрозділах".
- 27 березня Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни не шкодують ні живу силу, ні свою техніку.
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