Щодня знищується божевільна кількість піхоти і техніки ворога, але на їхні плани це не впливає, - заступник комбрига 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він написав у Telegram.

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки. Але це не означає, що росіяни припинили спроби наступу", - написав він.

Також він зазначив, що українські військові вже давно звикли, що росіянам все одно на втрати особового складу - то зараз їм байдуже і на втрати техніки.

"Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає", - наголосив заступник командира бригади.