Щодня знищується божевільна кількість піхоти і техніки ворога, але на їхні плани це не впливає, - заступник комбрига 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку
Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни не шкодують ні живу силу, ні свою техніку
Про це він написав у Telegram.
"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки. Але це не означає, що росіяни припинили спроби наступу", - написав він.
Також він зазначив, що українські військові вже давно звикли, що росіянам все одно на втрати особового складу - то зараз їм байдуже і на втрати техніки.
"Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає", - наголосив заступник командира бригади.
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