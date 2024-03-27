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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Щодня знищується божевільна кількість піхоти і техніки ворога, але на їхні плани це не впливає, - заступник комбрига 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Щодня знищується божевільна кількість піхоти і техніки ворога, але на їхні плани це не впливає, - заступник комбрига 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

27 березня, 2024 середа
17:33
Війна з Росією Авдіївка

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни не шкодують ні живу силу, ні свою техніку

Про це він написав у Telegram.

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки. Але це не означає, що росіяни припинили спроби наступу", - написав він.

Також він зазначив, що українські військові вже давно звикли, що росіянам все одно на втрати особового складу - то зараз їм байдуже і на втрати техніки.

"Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає", - наголосив заступник командира бригади. 

  • 26 березня Жорін розповів, який напрямок є пріоритетним для ворога й на якому просування ЗСУ несе велику загрозу росіянам.
  • 27 березня Максим Жорін припустив, що у цьому році росіяни ймовірно відкриють новий активний напрямок фронту.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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