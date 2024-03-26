"Критично для кацапів": заступник комбрига 3-ї ОШБр Жорін сказав, де просування ЗСУ несе велику загрозу ворогу
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, який напрям є пріоритетним для ворога, та на якому напрямку просування ЗСУ несе велику загрозу росіянам
Про це він написав у Telegram.
"На сьогоднішній день пріоритетним напрямком для наступальних дій РФ є східний. Критично важливо для кацапів не допустити нашого просування на півдні. Навіть на сході вони можуть дозволити собі десь провалитись, проте на Півдні будь-яке наше просування для них несе велику загрозу. Тому вони будуть намагатись відсунути лінію фронту, збільшуючи сухопутний коридор. Також не варто забувати про загрозу на кордоні з рашкою - як мінімум для Харківської та Сумської областей", - написав він.
Також Максим Жорін зазначив, що росіяни задіюють усі можливі методи для досягнення мети і готові класти будь-яку кількість живої сили.
"Росіяни досить чітко визначають для себе напрямки основних зусиль і тиснуть, доки не мають якогось успіху. В РФ давно не бояться ніяких втрат - якщо не вистачило 50 тис. загиблими, вони покладуть більше без проблем. Навіть на захоплення маленького населеного пункту. Для досягнення певної мети ворог задіює всі можливі ресурси, а їх у нього достатньо", - сказав Жорін.
- 26 березня повідомлялося, що через зростання кількості обстрілів влада розглядає можливість запровадження примусової евакуації родин із дітьми ще з кількох районів Харківської області.
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