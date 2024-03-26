"Ударних формувань не зафіксовано": депутат райради Ткачук про можливість наступу РФ на Харківщину

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента Росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Білгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань. Росіяни ведуть бойові дії й бомблять свою ж територію, намагаючись вибити або витіснити на кордони РФ російські добровольчі батальйони, які ведуть там бої", - пояснив Ткачук.

За словами депутата Харківської районної ради, на Куп'янському напрямку не змінюється чисельність російського угруповання.

"Що стосується Куп'янського напрямку, то там чисельність угруповання РФ, яке налічувало близько 100 тисяч, не змінюється. Була інформація, що якась невелика частина була перекинута на напрямок Білгородського регіону для боротьби з РДК. Чогось кардинального, якісь колони, які мають штурмувати Харківський регіон, ми не бачимо. Харків тримається, Харківщина бореться", - наголосив Ткачук.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказано, що ознак підготовки російськими окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова наразі немає. Війська РФ виділили мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, а цих сил буде недостатньо для такої операції.

Медуза пише, що російські силовики висловили переконання, що Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.







