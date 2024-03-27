У 2024 році росіяни можуть відкрити новий наступальний напрямок фронту, - 3-тя ОШБ ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що росіяни у цьому році можуть накопичити достатньо особового складу та техніки для того, щоб спробувати відкрити, як мінімум, ще один напрямок, крім Авдіївського. Це буде активний, наступальний напрямок, але який саме невідомо. Ми можемо здогадатися, беручи до уваги ті напрямки, які для них важливі та де є місця, які вони могли б спробувати почати тиснути. До речі, в цьому переліку буде і кордон з РФ, який росіяни теж розглядають як один з напрямків для можливих наступальних дій", - повідомив він.

За його словами, росіяни досить чітко для себе визначають напрямки основних зусиль. На цей час Авдіївка є одним з основних таких напрямків.

"Окупанти будуть перекидати сюди резерви, доки не вирішать, що досягли мети, яку ставили перед собою. Для них немає великої різниці скільки тут загине росіян", - додав він.