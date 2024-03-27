У 2024 році росіяни можуть відкрити новий наступальний напрямок фронту, - 3-тя ОШБ ЗСУ
Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку ""Азов"", майор ЗСУ припустив, що у цьому році росіяни ймовірно відкриють новий активний напрямок фронту
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Я впевнений, що росіяни у цьому році можуть накопичити достатньо особового складу та техніки для того, щоб спробувати відкрити, як мінімум, ще один напрямок, крім Авдіївського. Це буде активний, наступальний напрямок, але який саме невідомо. Ми можемо здогадатися, беручи до уваги ті напрямки, які для них важливі та де є місця, які вони могли б спробувати почати тиснути. До речі, в цьому переліку буде і кордон з РФ, який росіяни теж розглядають як один з напрямків для можливих наступальних дій", - повідомив він.
За його словами, росіяни досить чітко для себе визначають напрямки основних зусиль. На цей час Авдіївка є одним з основних таких напрямків.
"Окупанти будуть перекидати сюди резерви, доки не вирішать, що досягли мети, яку ставили перед собою. Для них немає великої різниці скільки тут загине росіян", - додав він.
- Напередодні заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів, який напрямок є пріоритетним для ворога й на якому просування ЗСУ несе велику загрозу росіянам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе