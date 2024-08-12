Greenpeace закликав МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі на ЗАЕС

Про це йдеться на сайті організації.

“Нові драматичні кадри диму, що валить з градирні, цілком імовірно є російським підпалом і виглядають жалюгідно. Допоки російські збройні сили думають, що можуть уникнути покарання за такі дії, вони продовжуватимуть це робити. МАГАТЕ не повинно просто випустити ще одне загальне попередження як для України, так і для Росії - існує лише одна загроза ядерній безпеці в Україні і це російські збройні сили. МАГАТЕ має вимагати, щоб команда агентства отримала негайний доступ до градирні, де вони зможуть розслідувати цю останню подію і викрити дії Росії", - заявив старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace в Україні Шон Берні.

Зазначено, градирні на північному березі водойми-охолоджувача ЗАЕС не функціонують з 2022 року, коли був зупинений останній з шести реакторів. Градирні зазвичай використовують влітку, коли реактори працюють з метою охолодження води.

У Greenpeace додають, що пожежа не загрожувала безпеці атомних реакторів, розташованих на відстані 1,5 км від градирень.

"Загроза безпеці Запорізької атомної електростанції повністю пов'язана з нападом та незаконною окупацією російськими збройними силами та Росатомом з березня 2022 року. Greenpeace вимагає якнайшвидшого припинення російської окупації Запорізької атомної електростанції та запровадження повних і всеосяжних санкцій проти російської ядерної промисловості", - підкреслюють в організації.

Довідка. Градирня - це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.