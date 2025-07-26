ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
Експерти ГУР представили українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Під час спеціального заходу МЗС України для почесних консулів іноземних держав та українських послів фахівці ГУР МО України представили дипломатам зразки трофейного російського озброєння та численні електронні компоненти західного виробництва, які продовжують надходити до РФ попри санкції.
Також презентували аналітичну платформу War&Sanctions — цифровий інструмент, що дозволяє ефективно відстежувати західні компоненти в російській зброї та протидіяти обходу санкцій, накладених на державу-агресора.
У розвідці зауважили, що у розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно публікується електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та колегами з науково-дослідних установ.
У межах заходу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга серед основних пріоритетів дипломатичної діяльності відзначив посилення тиску на Росію та її поплічників.
"Лише системна взаємодія безпекових і дипломатичних структур дозволить перекрити постачання критичних компонентів для ворожої зброї та зупинити геноцидну війну, розв’язану проти українського народу", - наголосили у відомстві.
- Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння.
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