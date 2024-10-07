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Головна Війна з Росією ГУР вивело з ладу корабель балтійського флоту РФ "Олександр Обухов"

ГУР вивело з ладу корабель балтійського флоту РФ "Олександр Обухов"

Дар'я Куркіна
7 жовтня, 2024 понедiлок
15:53
Війна з Росією ГУР

У результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України другий корабель балтійського флоту ЗС РФ виведений з ладу - "Олександр Обухов". Він зазнав пошкоджень і до двигуна потрапила вода

Зміст

Про це повідомили в ГУР.

"Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень ― через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "Обухов" захлинувся", - йдеться в матеріалі.

У ГУР розповіли, що наразі корабель став на капітальний ремонт. У тральщика пошкоджений двигун М-503, полагодити ключову установку на кораблі технічно складно й дорого.

У розвідці акцентують, що "Олександр Обухов" є другим кораблем російського балтійського флоту, який вразили за останні пів року.

"Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург", - додають у повідомленні.

  • 7 квітня на території військово-морської бази росіян у місті Балтійськ Калінінградської області РФ внаслідок пожежі було виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".
Теги:
Україна
Росія
корабель
російська армія
ГУР
Міністр оборони України
втрати окупантів
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