ГУР вивело з ладу корабель балтійського флоту РФ "Олександр Обухов"

Про це повідомили в ГУР.

"Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень ― через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "Обухов" захлинувся", - йдеться в матеріалі.

У ГУР розповіли, що наразі корабель став на капітальний ремонт. У тральщика пошкоджений двигун М-503, полагодити ключову установку на кораблі технічно складно й дорого.

У розвідці акцентують, що "Олександр Обухов" є другим кораблем російського балтійського флоту, який вразили за останні пів року.

"Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург", - додають у повідомленні.