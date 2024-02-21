Ігнат назвав кількість бойових літаків, яку має Росія

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Літаки різні – є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", - заявив Ігнат.

За його словами, РФ щороку поповнює авіапарк, але не так масштабно, як хвалиться.

"Щороку вони поставляють нові літаки, але їх не так багато. Вони кажуть "партія", а "партія" – це може бути 2, може бути 4 одиниці. Наприклад, минулого року було поставлено 4 літаки Су-30СМ, кілька Су-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють", - зазначив речник.

Він також порадив не сподіватися на те, що в росіян зношений авіапарк.

"Вони мають заводи, які можуть відновлювати й подовжувати ресурс старих літаків", - сказав Ігнат.

Водночас випадки, коли російські літаки випадково скидають снаряди на своїй території, речник пояснив "криворукістю" пілотів.