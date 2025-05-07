"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила за строкову службу для жінок
Українське суспільство наразі не готове до примусової мобілізації жінок, але варто розглянути повернення строкової служби, до якої можуть бути залучені й жінки
Про це заявила радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва під час конференції hromadske "Війна жіночого роду".
Вона наголосила, що жінок потрібно готувати до служби, зокрема й за участі партнерів із НАТО.
"Нехай ці дівчата проходять навчання навіть за кордоном. Але їх треба готувати", — сказала Григор’єва.
Водночас вона підкреслила, що українці не сприймуть ідею примусової мобілізації жінок.
"Буде багато протестів. У нас є багато жіночих рухів, але немає жодного, який би виступав за мобілізацію жінок", - сказала радниця.
- У листопаді 2024 року адвокатка та військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська виступила за запровадження обов’язкової мобілізації жінок в Україні.
- Тоді ж військова Марія Берлінська заявила, що без мобілізації жінок на Україну чекає повна окупація.
- Водночас президент України Володимир Зеленський виступає проти мобілізації жінок.
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