"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила за строкову службу для жінок

Про це заявила радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва під час конференції hromadske "Війна жіночого роду".

Вона наголосила, що жінок потрібно готувати до служби, зокрема й за участі партнерів із НАТО.

"Нехай ці дівчата проходять навчання навіть за кордоном. Але їх треба готувати", — сказала Григор’єва.

Водночас вона підкреслила, що українці не сприймуть ідею примусової мобілізації жінок.

"Буде багато протестів. У нас є багато жіночих рухів, але немає жодного, який би виступав за мобілізацію жінок", - сказала радниця.