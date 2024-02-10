Імовірне вбивство беззбройних українських військовополонених: прокуратура почала розслідування

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Провадження відкрили після того, як 9 лютого медіа поширили відео, ймовірно, розстрілу українських захисників представниками збройних сил РФ під час захоплення українських позицій поблизу Кліщіївки Бахмутського району.

На відео з ворожого дрона зафіксовано, як, імовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон.

Під час наступу на позиції російські військові розстріляли беззбройного полоненого, який виходив до них із піднятими руками. І вбили ще одного, кинувши гранату в бліндаж.

В офісі генпрокурора нагадують що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування проводять слідчі головних управлінь СБУ в Донецькій та Луганській областях.