Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Імовірне вбивство беззбройних українських військовополонених: прокуратура почала розслідування

Імовірне вбивство беззбройних українських військовополонених: прокуратура почала розслідування

10 лютого, 2024 субота
00:25
Війна з Росією

В Україні почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Провадження відкрили після того, як 9 лютого медіа поширили відео, ймовірно, розстрілу українських захисників представниками збройних сил РФ під час захоплення українських позицій поблизу Кліщіївки Бахмутського району. 

На відео з ворожого дрона зафіксовано, як, імовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. 

Під час наступу на позиції російські військові розстріляли беззбройного полоненого, який виходив до них із піднятими руками. І вбили ще одного, кинувши гранату в бліндаж. 

В офісі генпрокурора нагадують що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування проводять слідчі головних управлінь СБУ в Донецькій та Луганській областях.

  • За інформацією DeepState, на початку січня 2024 року російські терористи вчинили новий воєнний злочин: розстріляли 6 українських військових на Донеччині
Теги:
Новини
військові
Донеччина
Бахмут
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
9 лютого, 2024 п'ятниця
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
Великдень 2024
7 лютого, 2024 середа
Коли у 2024 році Пасха: дата свята для католиків та православних
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
00:28
світ економіка Болгарія акції протесту
Уряд Болгарії домовився з фермерами про припинення протестів
00:19
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: в Одесі поранено чоловіка, в Харкові й області пролунали вибухи
2024, п'ятниця
9 лютого
23:41
Оновлено
Анатолій Баргилевич
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ: замість Шаптали посаду обійняв Баргилевич
23:19
Володимир Зеленський
Зеленський увів Сирського до складу РНБО та Ставки, натомість вивів з їхнього складу Залужного
23:08
Ексклюзив
Зеленський і Залужний
У кулуарах ЄС говорять про політичне підґрунтя відставки Залужного, - кореспондентка Еспресо Висоцька
22:52
Україна ЄС
Уряд затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС
22:32
Кабмін уточнив умови, сфери й порядок використання мов нацменшин в Україні
22:29
TikTok
Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok
22:19
Ексклюзив
головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський
Політолог Рейтерович: підходи Сирського до ведення війни принципово не відрізняються від бачення Залужного
22:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові зміни у період бойових дій та ймовірний вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
21:59
Ексклюзив
путін
Трампістська пропаганда небагато зможе взяти з інтерв'ю Путіна, - дипломат Хара
21:58
Литва прапор
У Литві запропонували створити "Українське міністерство", яке координувало б роботу на євронапрямі
21:45
лікар гінеколог
Окупований Крим відчуває гострий дефіцит лікарів
21:41
Імран Хан
Експрем'єр Пакистану з в'язниці за допомогою ШІ заявив про перемогу його партії на виборах
21:33
Ексклюзив
Путін
В економіці РФ назрівають проблеми, але грошей на війну вистачає, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
21:27
хімічна атака
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак
21:12
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Італія виділить €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі
21:09
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський надав Залужному звання Героя України. Залужний відреагував
20:55
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
РФ може "випробувати солідарність НАТО" через 3-5 років, - міністр оборони Данії
20:51
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Розуміння слів Росія, мир, переговори, вибори - це зброя путінського режиму, - дослідник Любовець про інтервʼю диктатора РФ
20:45
Жителя Криму відправили за ґрати на 10 років начебто за переказ грошей організації ІДІЛ
20:40
Оновлено
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
США підтримують фінансування України, - голова розвідки Палати представників Тернер у Києві
20:23
Рустем Умєров, Олександр Сирський і Карстен Бреєр
Умєров і Сирський зустрілися в Києві з генінспектором бундесверу Бреєром
20:17
Україна-Польща
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня
20:01
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Компанія
19:37
Потяг
"Потяг до тебе": до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме романтичний експрес
19:26
На Майдані в Києві зібралася акція на підтримку Залужного
19:17
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:05
ЗСУ, війна
Протягом доби на фронті відбулось 91 боєзіткнення, Сили оборони відбили 27 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
ЗСУ
Заміна головнокомандування ЗСУ - крок до дезорганізації оборони України, - експерт-міжнародник Гончар
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 716-го дня війни: дрони СБУ атакували нафтопереробні заводи у РФ, а Фінляндія надала Україні військову допомогу
18:56
наслідки удару РФ по майстерні агрофірми у Сумській області
РФ випустила 7 авіабомб по майстерні агрофірми на Сумщині: 3 загиблих, 4 травмованих
18:49
Роскомнагляд перевірятиме застосунок для вивчення мов Duolingo на пропаганду ЛГБТК+
18:45
Радослав Сікорський
"Вже звикли до параноїдальних обґрунтувань": у Польщі відреагували на закид Путіна щодо вини поляків у початку Другої світової
18:23
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила водіїв кількох областей про ожеледицю на дорогах. Перелік
18:08
угорщина, протест фермерів
Угорські фермери протестують на кордоні з Україною. Подробиці
18:06
Норвегія
Норвегія заявила про виділення $26 млн агентству ООН в Палестині на тлі зупинки фінансування
18:06
OPINION
Карл Волох
Влада вважає стеження за журналістами та опозицією "захистом державності"
17:57
поле, пшениця, зерно
Посівна кампанія-2024: у Мінагрополітики дали прогноз та озвучили проблеми аграріїв
17:52
Литва прапор
Зимове обладнання та десятки тисяч комплектів одягу: Литва надала Україні новий пакет допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV