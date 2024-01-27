Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState
На початку січня 2024 року російські терористи вчинили новий воєнний злочин і розстріляли 6 українських військових на Донеччині
Про це повідомляє DeepState.
За інформацією DS, 4 січня біля села Новомихайлівка російські терористи розстріляли 6 українських військових.
"Кацапи взяли СПшку Сил Оборони, на якій перебувало 8 бійців 23-ї ОМБр. 6 з них поставили на коліна та розстріляли, решту 2 забрали із собою. Це жахливе видовище бачило одразу декілька суміжних підрозділів на стрімі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у DeepState, до цього часу ніхто не наважився опублікувати відео тих подій.
"Сподіваємося з'явиться хтось, хто зможе його опублікувати та підсвітити черговий злочин РОВ проти наших бійців. Це важливо показати як західним партнерам, так і тим, хто вірить, що полон його врятує", - написали у DeepState.
- Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні станом на ранок 1 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинули 514 дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.3
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе