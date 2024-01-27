Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

За інформацією DS, 4 січня біля села Новомихайлівка російські терористи розстріляли 6 українських військових.

"Кацапи взяли СПшку Сил Оборони, на якій перебувало 8 бійців 23-ї ОМБр. 6 з них поставили на коліна та розстріляли, решту 2 забрали із собою. Це жахливе видовище бачило одразу декілька суміжних підрозділів на стрімі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у DeepState, до цього часу ніхто не наважився опублікувати відео тих подій.

"Сподіваємося з'явиться хтось, хто зможе його опублікувати та підсвітити черговий злочин РОВ проти наших бійців. Це важливо показати як західним партнерам, так і тим, хто вірить, що полон його врятує", - написали у DeepState.